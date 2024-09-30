Bursa’da Atatürk Caddesi üzerindeki ‘yaya’ sorunu yıllardır gündemden düşmüyor. Alt geçitlere rağmen karşıya geçmek için yolu kullanan yayalar, hem canlarını hem trafiği tehlikeye atıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi'nde ‘yaya’ sorunu artarak devam ediyor.

200 METRE ARAYLA YAYA GEÇİTLERİ VAR AMA...

Alt geçitleri kullanmaya üşenen yayalar, her gün binlerce otomobil ve toplu taşıma aracının seyir halinde olduğu ana caddeden yolun karşısına geçerek, hem kendi hayatlarını tehlikeye atıyor, hem de sürücülere zor anlar yaşatıyor.

DİKKAT! CEZASI VAR Taşıt yolunun yaya ve okul geçidi veya kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerini kullanan yayalara 690 TL para cezası yazılıyor.

“ARTIK BİR ÖNLEM ALINMALI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayalara yönelik uygulamalar yapıp yayalara sözlü ve broşürlü uyarılarda bulunsa da sorun çözülmüyor.

Kent yöneticilerinin bir an önce tek gündem maddesiyle toplanıp bu sorunu masaya yatırması ve cadde üzerindeki yaya geçişlerinin önlenmesi için çözüm bulması gerekiyor.

Yayaların trafikte dikkat etmesi gereken kurallar

Yayalar da trafikte dikkatli olmalıdır ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallara araç sürücüleri kadar uymaları gerekir.

Yayaların dikkatli olması gereken kurallar ise şu şekildedir:

-Kaldırım mevcut ise yayalar mutlaka kaldırımdan yürümelidir. Fakat yolda kaldırım bulunmuyor ise yayalar bu nedenden dolayı da yolun en solundan yürümelidir.

-Yayaların yoldan geçmesi için yeşil ışığın yanması gerekir. Eğer yeşil ışık yanmıyorsa bu durumda yaya için tehlike oluşturur. Bir yerde yaya geçidi bulunmuyor ise o yoldan karşıdan karşıya geçilmesi uygun değildir. Çünkü araçlar hızlı bir şekilde ilerler ve durma şansı olmayabilir.

-Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaların mutlaka üst geçidi kullanmaları gerekir. Bunun yanı sıra karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar mutlaka ilk olarak sola daha sonra sağa ve tekrardan sola bakarak geçebilirler.

-Yayalar mutlaka karşıdan karşıya geçerken ışık kurallarına uyum sağlamalıdır

-Yayalar karşıdan karşıya geçerken aracın arkasından ya da önünden geçmemelidir.