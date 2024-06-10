Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde kavşaktan yola kontrolsüz çıkan otomobil servis aracı ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa-Balıkesir karayolunun 56’ıncı kilometresi Karacabey ilçesi Harmanlı kavşağında meydana geldi. Rıfat A. kontrolündeki 16 BGN 179 plakalı otomobil Harmanlı Mahallesi’nden gelerek, kavşaktan kontrolsüz olarak Bursa istikametine dönmek istediği esnada Balıkesir istikametine seyir halinde olan sürücü Necdet Y. idaresindeki 16 AKE 475 servis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden servis aracı orta refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada serviste bulunan ve çeşitli yerlerinden yaralanan Osman K. (52), Tuncay Y. (51), Turgay M. (53), Necdet Ö. (67) ve Ahmet S. (66) olay yerine gelen ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.