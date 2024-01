2024 seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti'nin merakla beklenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Alinur Aktaş'ı açıklamasının ardından Aktaş, Merinos AKMM'de seçim konuşmasını yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Hepimizin bildiği gibi bazı büyükşehirlerimizin başkan adayları açıklandı. Nasip olursa ittifakla sonuçlanan her yer açıklanacak. 1392 tane belediye var. Bizim belediyemiz Türkiye’nin 4. büyük belediyesi. Hepsinin ayrı bir değeri var. Zor dönemlerden geçiyoruz. Dolayısıyla yapılan istişarelerde Belediye Başkanı adaylığıma Cumhur İttifakı olarak karar verildi. Sayın Cumhubaşınımıza ve Sayın Dr. Devlet Bahçeli’ye yürekten teşekkür ediyorum. Dün akşam 20.-20.30 gibi arayıp bilgilendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade ettim. Bu millet bizi de biliyor sizi de biliyor. Tüyü bitmemiş yetimin hakkına asla tenezzül etmedik. Tenezzül edenler olsun kendi evladım da olsa vallahi tanımam. Gerekli detayları size çok yakında açıklayacağım. Bu bir emanettir. Bugün söyledik. An itibariyle Belediye Başkan adaylığımız belli. Gerek Ak Parti de gerek Milliyetçi Hareket Partisi de sağolsunlar aradılar, organizasyonlara geldiler. Hep beraberdik. Bundan sonra da beraber oluruz. İnşallah 31 Mart gününe kadar 83 gün boyunca en minimum uykuyla sizlerle birlikte İnşallah Cumhur İttifakı’nın bayrağını tekrar çekeceğiz. İnşallah Bursa’da efsane kentsel dönüşümler, ulaşımlar ve güzel projeler yapacağız. Gerek Ak Parti’den gerek MHP’den. Her bir köyü her bir beldeyi tanıyacağız. Kıymetli Bakanıma, Milletvekillerime, İl Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Artık el ele kol kolayız. Allah’ a emanet olsun. Sağ olun, var olun. "