Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası özenle hazırlanan sezon programını müzikseverler ile paylaşmak için sabırsızlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 2024-2025 sezonu için hazırladığı programını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında sanatseverlerle paylaştı. Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, BBDSO Müdürü Gökçe Özler, Müdür Yardımcısı Mert Kocaili, Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Özler ve Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, orkestra bu yılki etkinliklerini duyurdu.

Toplantıda BBDSO Müdürü Gökçe Özler, orkestranın yeni sezonuna ilişkin detaylı bilgi verdi. Özler, “2024-2025 sanat sezonunda sizlerle yeniden buluşmanın ve müziğin güzelliklerini paylaşmanın coşkusunu yaşıyoruz.” sözleriyle konuşmasına başladı. Uluslararası sanatsal değeri olan eserleri sahneye taşımak için büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirten Özler, BBDSO’nun yıllar içinde adım adım yükselen sanatsal seviyesine vurgu yaptı.

Özler, bu sezon Türkiye ve dünyanın önde gelen sanatçılarını Bursalı sanatseverlerle buluşturacaklarını ifade etti. Özellikle uluslararası platformlarda saygı gören Türk sanatçıların da sahnede yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi. Orkestra, bu sezon yalnızca tanınmış eserleri değil, aynı zamanda birçok Türk ve yabancı bestecinin eserlerinin Bursa’daki ilk icralarını da gerçekleştirecek.

Bunun yanında özel gün ve haftalara uygun tematik konserlerle anma ve kutlama etkinlikleri düzenleneceğini belirten Özler, eğitim konserleriyle de çocuklara senfoni orkestrası üzerinden birlik ve beraberliğin önemini anlatacaklarını söyledi.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuzluklara değinen Gökçe Özler, sanatın ve müziğin insan ruhunu yüceltmekteki rolüne dikkat çekti. Atatürk’ün “Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir.” sözünü hatırlatan Özler, müziğin birleştirici gücüyle toplumu bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Basın toplantısında 2024-2025 yılı etkinlik takvimi slaytlarla tanıtılırken, detaylı programın BBDSO’nun web sitesinde yayımlanacağı bildirildi. Ayrıca, BBDSO’nun seslendirdiği eserlerin TRT3 radyosunda her sabah 09.00-09.30 saatleri arasında yayınlanacağı duyuruldu.

Yeni sezon programı ile ilgili tüm detaylar, sanatseverlerin beğenisine sunulmuş durumda. BBDSO, Bursa'daki müzikseverlere unutulmaz bir sezon vadediyor.