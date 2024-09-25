Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası özenle hazırlanan sezon programını, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın toplantısında paylaştı.

Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, BBDSO Müdürü Gökçe Özler, BBDSO Müdür Yardımcısı Mert Kocaili, BBDSO Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Özler ve Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl’ın katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında, Bursalı sanatseverlerin 3 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Şehrazat” Sezon Açılış Konseri ile 2024-2025 sezonuna “merhaba” diyeceğinin bilgisi verildi.

Naci Özgüç şefliğinde, M.Glinka “Ruslan&Ludmilla”, P.İ.Çaykovski “ Piyano Konçertosu No:1”, N. Rimski – Korsakov “Şehrazat” eserlerinin seslendirileceği açılış konserinin konuk sanatçısı Piyanist Emre Elivar.

Bu sezon da dünyaca ünlü şef ve solistler muhteşem konserlerde Bursalı sanatseverlerle buluşturulurken, klasikten caza, film müziklerinden türkülere birçok eser yorumlanacak.

Toplantıda konuşan Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Mehdi Kamruz, Bursalı sanatseverlerle yeniden buluşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtirken, BBDSO Müdürü Gökçe Özler ise, “Toplumun her alanda paylaşımla yüceleceği bilinciyle, önceliği uluslararası sanatsal değeri olan eserleri müzikseverlere sunmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla orkestramızın sanatsal seviyesini adım adım yükselttik. Bugün geldiğimiz noktada orkestramız ülkemizin önemli sanat kurumlarından biri olarak değer görüyor. Biz de tüm bu özverili çabaların ve gönülden desteklerin değerini bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi ve ekledi: “Bu sezon yine özel yetenekli yabancı konuk sanatçıları güzel şehrimiz Bursa’da ağırlayacağız. Dünyanın prestijli konser salonlarında sanatlarını icra eden bu sanatçıları, yine dünya standartlarındaki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ağırlamayı şehrimiz ve ülkemizin tanıtımı açısından çok önemsiyor ve bir gurur vesilesi olarak görüyoruz. Bizler için bir başka gurur vesilesi de; uluslararası platformda saygı gören ve hayranlık uyandıran birbirinden kıymetli Türk sanatçılarımızla da aynı sahneyi paylaşacak olmamız” ifadelerini kullandı.

2024-2024 sezonunda BBDSO, tanınmış eserlerin yanı sıra birçok Türk ve yabancı bestecilerin eserlerinin de Bursa’da ilk icralarını gerçekleştirecek.

Özel gün ve haftalarda, seçilen temalara uygun programlarla kutlama ve anma konserleri de gerçekleştirecek olan BBDSO, eğitim konserlerine bu sezon da devam edecek. Senfoni orkestrası örneği üzerinden çok sesliliği ve tüm farklılıklarımıza rağmen birlik olmanın önemini çocuklarla paylaşacak olan orkestra, halk konseriyle de daha geniş kitlelere ulaşmayı planlıyor.

Uludağ Premium sanatın daima yanında

Uludağ İçecek Türk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl ise yaptığı konuşmada, “Uludağ Premium 2010’dan bugüne, kesintisiz olarak, Bursa Filarmoni Derneği sponsorluğuyla Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nın yanında… Çok sesli müziğin destekçisi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Biz; Uludağ Premium markamızla ana sponsoru olduğumuz orkestranın, sezon programında belirlediği konserlerin, kaliteli ses kayıtlarının alınmasını sağlıyoruz. Bugüne kadar 108 kayıt oluştu. Bir orkestra için önemli iki nokta konserlerde salonların dolu olması ve konser kayıtlarının oluşturulmasıdır. Konser salonumuzu her Perşembe doldurmayı başardık, tüm sanatseverlere teşekkür ederiz. Konser kayıtlarımız da, her Çarşamba saat 9.00’da TRT 3 Radyo’da ’Bursa’dan Senfonik Tınılar’ programında yayınlanıyor. Dünyada bu kayıtlar ücretli olarak izleniyor. Oysa BBDSO konser kayıtlarına https://bursafilarmoni.com/ internet adresinden de ücretsiz ulaşmak mümkün” dedi.

Öte yandan, konserleri bursasenfoni.gov.tr web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından da takip etmek mümkün.

“Bir Ulus Uyanıyor Konseri” Türkiye’yi geziyor

Cumhuriyet’in 100. Yılında Uludağ İçecek Türk AŞ tarafından Şef Oğuzhan Balcı’ya sipariş edilen beste ile ortaya çıkan “Bir Ulus Uyanıyor Konseri” prömiyerini, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile yaptıklarını aktaran Kızıl, “Eser, yıl boyunca Türkiye’nin farklı senfoni orkestraları tarafından da seslendirildi. İstanbul’dan sonra son olarak 30 Ağustos’ta Eskişehir’de gerçekleşen ’Bir Ulus Uyanıyor Konseri’ önümüzdeki süreçte, 25 Ekim’de Antalya’da ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’, 8 Kasım’da İzmir’de ’10 Kasım Atatürk’ü Anma Konseri’ olarak gerçekleştirilecek. Bir Ulus Uyanıyor Konseri Türkiye’yi geziyor ve Uludağ İçecek Türk AŞ olarak böyle bir çalışmaya imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Son olarak tekrar söz alan Kamruz ise, BBDSO’nın temellerini atan kurucularından, Uludağ Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı da şükranla anarak, “Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, yeni sezonda da her Perşembe saat 20.00’de buluşmak dileğiyle” dedi.