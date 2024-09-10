Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın referans eğitim merkezi Bursa Business School (BBS), iş dünyasına yönelik stratejik konu başlıklarında eğitim programlarına devam ediyor. BBS, 21-22 Eylül 2024 tarihleri arasında ‘Dijitali Anlamak ve Etkin Kullanmak’ temasıyla bir eğitim programı düzenleyecek.

Bursa Business School’da eylül ayında önemli bir eğitim programı düzenleniyor. BBS ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BUYEM) işbirliğiyle 21-22 Eylül 2024 tarihleri arasında ‘Dijitali Anlamak ve Etkin Kullanmak’ temalı eğitim programına katılmak için başvurular başladı. Bu eğitimde dijital dönüşümün temel konuları kavramlarının yanı sıra dijital pazarlama stratejileri ve dijital müşteri deneyiminin iyileştirilmesinin detayları işlenecek. Eğitimlerden dijitali dönüşümü anlamak ve uygulamak iş dünyası profesyonelleri, dijital pazarlama stratejisini geliştirmek isteyen ve dijital araçları etkili kullanmak isteyenler faydalanabilecek.

Dijitalleşmenin detayları bu eğitimde

Eğitimler, teorik anlatımın yanı sıra grup çalışmaları, uygulamalı atölye çalışmaları ve soru-cevap oturumları şeklinde gerçekleştirilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar katılım belgesinin de sahibi olacak. Dijital teknolojilerle ilgili bilginin yanı sıra dijital pazarlama stratejileri ve dijital müşteri deneyiminin detaylarının paylaşılacağı eğitime katılım sağlamak için https://www.bbs1889.com.tr/ adresinden kayıt oluşturulabiliyor.