Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) vizyonuyla Uludağ’da hayata geçirilen, iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School (BBS) eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BUYEM) iş birliğinde düzenlenen “Dijitali Anlamak ve Etkin Kullanmak” eğitim programı, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Business School, kapsamlı ve yenilikçi eğitim programları ile iş dünyası profesyonellerinin kariyer gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Son yıllarda tüm sektörlerde büyük bir değişim ve dönüşüme yol açan ‘dijital teknolojilere’ odaklanan “Dijitali Anlamak ve Etkin Kullanmak” eğitimi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Aysun Bozanta tarafından verildi. İki gün süren eğitimde iş dünyası temsilcileri dijital dönüşümün temel kavramları, dijital pazarlama stratejileri ve dijital müşteri deneyimi iyileştirmesi gibi birçok konuda önemli bilgiler edindi. Eğitim programının çok verimli geçtiğini belirten Bozanta, "Katılımcılar oldukça ilgili ve aktifti. Herkes fikirlerini paylaştı ve yaşadıkları tecrübeleri aktardı. Eğitimlerimizde dijitali anlamak ve etkin kullanmak üzerine odaklanıyoruz. Dijital dünyada neler yapabileceğimizi ve bu teknolojilerin şirketleri nasıl bir adım öne çıkarabileceğini konuşuyoruz. Büyük veri, yapay zeka, blockchain gibi teknolojileri şirketlere nasıl entegre edebileceğimizi ve iş süreçlerinde nasıl kullanabileceğimizi ele alıyoruz. BBS’in bizlere sağladığı imkanlar, hem eğitmenler hem de katılımcılar için çok güzel. Eğitim için oldukça rahat ve keyifli bir ortam var. Bu durum, eğitimin kalitesini ve sonuçlarını da olumlu yönde etkiliyor." dedi. “EDİNDİĞİMİZ BİLGİLER ŞİRKETİMİZİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK” Eğitime katılan Coşkunöz Holding Stratejik Plan ve Pazarlama Kısım Müdürü Elif Karakoç Kırış, dijitalleşmeye özel ilgisi nedeniyle bu eğitime katıldığını ifade ederek "Burada öğrendiğim bilgileri şirketimizin gelişimi için kullanmayı düşünüyorum. Eğitim oldukça keyifli geçti. Özellikle bize ev sahipliği yapan BBS’e teşekkür ediyorum. Eğitim için gerekli tüm materyalleri sağlamışlar. Ortamın sakinliği hepimizin hoşuna gitti. Uludağ’ın temiz havasında güzel fikirlerin ve çalışmaların bir arada olduğu eğitim süreci yaşadık.” diye konuştu. “VERİLERİN İŞLENMESİ KONUSUNDA ÇOK DEĞERLİ BİLGİLER ALDIK” Tokgözler firmasında finans yöneticisi Nurettin Yurtseven eğitime üç kişilik bir ekip olarak katıldıklarını söyledi. Dijitali anlamanın ve iş süreçlerine dahil etmelerinin, işletme verimliliklerini artıracak ve ülke potansiyelinin global anlamda daha yüksek standartlara ulaşmasına katkı sağlayacağını söyleyen Yurtseven, “Giderek derinleşen veri üretiminde ve bu verilerin işlenmesi konusunda hocamızdan ve diğer katılımcılardan çok değerli bilgiler ve öneriler aldık. BBS’e ilk defa gelme fırsatım oldu. Bu tarz donanımlı yerlerin ülkemize kazandırılması oldukça sevindirici. BTSO’nun iş dünyasının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hayata geçirdiği bu projeyi çok başarılı buluyorum." dedi. “EĞİTİM BİZE BÜYÜK KATKI SAĞLADI” BURÇELİK firması satış mühendisi Aydın Köse ise dijital dönüşümü anlamak amacıyla eğitime katıldığını belirterek, "Güncel bilgilerle firmalarımızdaki iş süreçlerini geliştirmek adına yapmamız gerekenleri öğrendik. Bu eğitim bize büyük katkı sağladı. BBS’e ilk defa geldim ve tesisin altyapısını, verilen eğitimleri, vizyonunu çok başarılı buldum. Umarım eğitimler artarak devam eder. Tesisin altyapısı buna oldukça uygun." dedi.

Kaynak: igf