İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı bu sağlık sorunu sonrasında acil anjiyo müdahalesine tabi tutulan Türkoğlu'na stent takıldı.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından son durumu hakkında bilgi verdi;

"Kıymetli Dostlarım,

Yoğun koşuşturmanın içinde yorgun düşen kalbimiz dün sabaha karşı küçük bir uyarı verdi. Değerli doktorlarımızın acil anjiyo müdahalesiyle stent takıldı ve Allah’a çok şükür iyiyim. İnşaAllah gönül ve yürek birlikteliğimiz ile milletimize hizmet davasındaki mücadelemiz eskisinden de sağlıklı devam edecek. Kısmetse bir kaç günlük dinlenme sonrasında yine beraberiz. Dualarınız için müteşekkirim, sağ olun, var olun, sağlıklı olun…"