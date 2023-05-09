BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 279 ada 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde "Orhangazi Kültür Merkezi ve Meydan Düzenlemesi Yapım İşi" kapsamında 4 adet sinema salonunun 10 yıl süre ile "Yapılması-İşletilmesi ve İşletme Süresi Sonunda Belediyeye Devredilmesi İşi
Tahmin Edilen Bedel : Aylık 15.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat %3 : 5.400,00-TL
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 17/05/2023 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediyemizin Encümen Salonunda yapılacaktır.
İstenen belgelerin 16/05/2023 Salı günü 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah Ankara Yolu Cad A Blok 1. Bodrum Kat No:1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.
Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 350,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.
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İSTENEN EVRAKLAR
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ŞİRKETLER
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ŞAHISLAR
|
1
|
İmza Sirküleri (Noter tasdikli)
|
1
|
İmza Beyannamesi (Noter tasdikli)
|
2
|
Vekil İse Vekaletname
|
2
|
Vekil İse Vekaletname
|
3
|
Ticaret Sanayi Odası Belgesi
|
3
|
Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik Numaralı)
|
4
|
Ticaret Sicil Gazetesi Kaydı
|
4
|
İkametgah Senedi
|
5
|
Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
|
5
|
Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
|
6
|
Şartname Alındığına Dair Makbuz
|
6
|
Şartname Alındığına Dair Makbuz
|
7
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Borcu Yoktur Belgesi
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7
|
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Borcu Yoktur Belgesi
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8
|
Adli Sicil Kaydı Belgesi
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8
|
Adli Sicil Kaydı Belgesi
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9
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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.