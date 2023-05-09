BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 279 ada 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde "Orhangazi Kültür Merkezi ve Meydan Düzenlemesi Yapım İşi" kapsamında 4 adet sinema salonunun 10 yıl süre ile "Yapılması-İşletilmesi ve İşletme Süresi Sonunda Belediyeye Devredilmesi İşi

Tahmin Edilen Bedel : Aylık 15.000,00-TL+KDV

Geçici Teminat %3 : 5.400,00-TL

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 17/05/2023 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediyemizin Encümen Salonunda yapılacaktır.

İstenen belgelerin 16/05/2023 Salı günü 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah Ankara Yolu Cad A Blok 1. Bodrum Kat No:1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 350,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

İSTENEN EVRAKLAR ŞİRKETLER ŞAHISLAR 1 İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 1 İmza Beyannamesi (Noter tasdikli) 2 Vekil İse Vekaletname 2 Vekil İse Vekaletname 3 Ticaret Sanayi Odası Belgesi 3 Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik Numaralı) 4 Ticaret Sicil Gazetesi Kaydı 4 İkametgah Senedi 5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 6 Şartname Alındığına Dair Makbuz 6 Şartname Alındığına Dair Makbuz 7 Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Borcu Yoktur Belgesi 7 Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Borcu Yoktur Belgesi 8 Adli Sicil Kaydı Belgesi 8 Adli Sicil Kaydı Belgesi 9 Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

www.bursa.bel.tr