 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Orhangazi İlçesi, Camiikebir Mahallesi, 279 ada 52 parsel sayılı taşınmaz üzerinde "Orhangazi Kültür Merkezi ve Meydan Düzenlemesi Yapım İşi" kapsamında 4 adet sinema salonunun 10 yıl süre ile "Yapılması-İşletilmesi ve İşletme Süresi Sonunda Belediyeye Devredilmesi İşi

 Tahmin Edilen Bedel            : Aylık 15.000,00-TL+KDV

 Geçici Teminat %3                 : 5.400,00-TL

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 17/05/2023 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediyemizin Encümen Salonunda yapılacaktır.

İstenen belgelerin 16/05/2023 Salı günü 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah Ankara Yolu Cad A Blok 1. Bodrum Kat No:1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 350,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

İSTENEN EVRAKLAR

ŞİRKETLER

ŞAHISLAR

1

İmza Sirküleri (Noter tasdikli)

1

İmza Beyannamesi (Noter tasdikli)

2

Vekil İse Vekaletname

2

Vekil İse Vekaletname

3

Ticaret Sanayi Odası Belgesi

3

Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik Numaralı)

4

Ticaret Sicil Gazetesi Kaydı

4

İkametgah Senedi

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

5

Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

6

Şartname Alındığına Dair Makbuz

7

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Borcu Yoktur Belgesi

7

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne Borcu Yoktur Belgesi

8

Adli Sicil Kaydı Belgesi

8

Adli Sicil Kaydı Belgesi

9

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi

 Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.

www.bursa.bel.tr

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