Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları çerçevesinde personele ‘Sosyal Medya Eğitimi’ verildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitmen Salih Çaktı tarafından ‘Sosyal medya stratejisi, sosyal medya algoritması, sosyal medya reklamcılığı, içerik yönetimi, analiz ve ölçüm, kriz yönetimi, sosyal medya etik kuralları konuları ayrıntılı olarak anlatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Buski, iştirakler ve ilçe belediyelerinin kurumsal sosyal medya hesaplarını yöneten personelin katılımıyla yapılan eğitim programında, doğru bilgiyi ulaştırmanın en hızlı ve etkin yollarından biri olan sosyal medyada dikkat edilmesi gereken konular üzerinde duruldu. Eğitim, soru cevap bölümüyle tamamlandı.