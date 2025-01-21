Bursa Büyükşehir'den yapılan açıklama şöyle;

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve hepimizi derin bir yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Milletçe derinden sarsıldığımız bu acı olay nedeniyle Belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan etkinliklerimiz ertelenmiştir.

Bu zor günlerde kaybettiklerimizin yasını tutarken, göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyoruz. Milletçe, bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ediyoruz.