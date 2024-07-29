Bursa Büyükşehir Belediyesinin, getirmiş olduğu gezici kütüphane hizmeti öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Gezici Kütüphane uygulamsı, Bursalı vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Gezici Kütüphane olarak hizmet veren bir otobüsü kütüphane olarak tasarlayan belediye, Bursa’nın şehir merkezine uzak köy, kasaba ve semtlerinde yaşayan vatandaşların kültürel birikimlerine katkı sunuyor.

Her gün belli rotalarda giden otobüsün güzergahındaki yerleşim yerlerinden Gezici Kütüphane’den kitap temin eden vatandaşlar, kütüphane bir süre sonra tekrar aynı durağa geldiğinde aldıkları kitapları teslim edip yenilerini alıyorlar.

Gezici Kütüphane hizmeti Bursa’da güncel olarak Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve İnegöl olmak üzere 4 farklı ilçede uygulanıyor.