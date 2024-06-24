Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyük Erkekler Sutopu 1. Lig Final müsabakaları sonunda şampiyonluğa ulaşarak adını Süper Lig’e yazdırdı.

Büyük Erkekler Sutopu 1. Lig Final müsabakaları, 21-23 Haziran 2024 tarihleri arasında Adana’da düzenlendi. Eleme turlarında 8 maçını da kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, final etabında da 5’te 5 yaparak bir sezonun ardından yeniden Süper Lig’e yükseldi. 6 kulübün yer aldığı final etabında 15 puan toplayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Moda Spor’u 18-6, Adana Çınarlı’yı 19-3, İzmir 35 Sutopu’nu 12-11, Konya Selçuklu Belediye’yi 8-6 ve Adana Yüzme İhtisas’ı da 28-5’lik skorlarla mağlup etti. Büyük Erkekler Sutopu 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren ve final etaplarını yenilgisiz tamamlayan Büyükşehir Belediyespor, önemli bir başarıya imza atmış oldu.

Şampiyonluk sevinci yaşayan Bursa Büyükşehir Belediyespor’da kaptan Göksu Arsel de gol krallığı unvanını kazandı. Büyükşehir Belediyespor’un ardından Konya Selçuklu Belediye ikinci ve İzmir 35 Sutopu da üçüncü sırada yer aldı.