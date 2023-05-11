Kadınlar Hentbol 1. Ligi B Grubu lideri Bursa Büyükşehir Belediyespor, 22. ve son hafta mücadelesinde 12 Mayıs 2023 Cuma günü (yarın) sahasında Eskişehir Hentbol’la karşılaşacak.

Ligde normal sezonu lider bitirmesi kesinleşen Bursa BüyükşehirBelediyespor, rakibiyle saat 13.00’te Mudanya Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 18 maçta 17 galibiyet elde eden ve play-off öncesinde liderliğini garantileyen Poyrazın Kızları’nın 18 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi ile 7.sırada yer alan rakibiyle oynayacağı karşılaşmayı Fuat Çam, İhsan Özkol hakem ikilisi yönetecek.