Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Kadınlar Voleybol 2. Lig fikstürü belli oldu.BURSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Voleybol 2. Ligleri’nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirilirken, 9. Grup’ta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un ligdeki maç programı belli oldu. 8 takımın yer aldığı grupta Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezona Kestel Belediye Gençlik ile oynayacağı maçla başlayacak. 2. Lig fikstür çekimi Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Ankara Merkez Ofisi’nde yapıldı. Kura çekimini, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi. 16 grupta 155 takımın yer alacağı lig sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren 32 takım adını çeyrek finale yazdıracak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR İLKYARI FİKSTÜRÜ

1. HAFTA: Kestel Belediye Gençlik (D)

2. HAFTA: Gemlik İstiklalspor

3. HAFTA: Yarına Şans Ver Uludağ Atletik Spor (D)

4. HAFTA: Çiftlikköy Belediyespor

5. HAFTA: MG Spor

6. HAFTA: Nilüfer Belediyespor (D)

7. HAFTA: İnegöl Orhaniye Voleybol