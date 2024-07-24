Türkiye Satranç 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, sezonu 3. tamamlayarak Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.BURSA (İGFA) - Denizli’de 15-21 Temmuz tarihleri arasına düzenlenen Türkiye Satranç Birinci Ligi’nde, 25 takım Süper Lig’e çıkmak için mücadele etti.

Zorlu ve heyecanlı geçen 9 turun ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor, averajla ligi üçüncü bitirdi ve Süper Lig biletini aldı. Büyükşehir Belediyespor Satranç Takımı, ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor oyuncularından Gülnar Mammadova ligi yenilgisiz tamamlayarak, Necmettin Korkmaz ise 9 maçta 8,5 puan alarak altın madalya kazandı.