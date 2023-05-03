Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarına büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi bu kez Hukukçu, Araştırmacı ve Eğitimci Yazar Hayati İnanç’ı, çalışanlarıyla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nde personele yönelik kanun ve yönetmelikler hakkında sık sık bilgilendirici seminerler organize eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, bu kez Türkiye’de kültür ve sanat anlamında dikkat çeken bir ismi Büyükşehir çalışanlarıyla buluşturdu.

Tarihten ve şairlerden beslendiği mısraları günümüz Türkçesine uyarlayarak, engin bir tecrübeyi insanlarla buluşturan Hukukçu, Araştırmacı ve Eğitimci Yazar Hayati İnanç, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi düzenlenen ‘Güzel söz kalbe şifadır” temalı söyleşiye katıldı.

Büyükşehir personelinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşiyi takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, günün anısına İnanç’a çiçek ve hediyesini takdim etti. Etkinliğin sonunda salonu dolduran personele seslenen Başkan Aktaş, “Güzel sözün gerçekten açamayacağı kapı ve kilit yoktur. Belediye olarak vatandaşın doğumundan ölümüne her anında varız. Yaptığımız işi daha keyifli, bereketli ve verimli hale getirmek sizlerin elinde. İşini gayretle, samimiyetle yapan tüm arkadaşlarımdan Allah razı olsun” dedi.