CHP Bursa İl Başkanlığı'nın Kayapa-Kuruçeşme bölgesine planlanan çöp tesisi karşı gerçekleştirdiği protestonun ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Kayapa'da Çöplük İstemiyoruz Platformu" ve CHP'nin eleştirilerine cevap verdi. Nilüfer ilçesinin Kayapa Mahallesi'nde öngörülen 185 hektarlık çöplük projesinin çevre ve yerel nüfus için potansiyel riskler taşıdığını savunan Kayapa'da Çöplük İstemiyoruz Platformu, Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporlarına dayanarak Karacabey-Muratlı bölgesinin daha uygun bir alternatif olduğunu ileri sürmüştü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir video ile iddialara yanıt verdi. Videoda, çöp toplama sahası projesinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir şekilde planlandığına vurgu yapılırken, Karacabey-Muratlı bölgesiyle ilgili öne sürülen iddiaların bilimsel ve teknik temellere dayanmadığı ifade edildi. Belediye ayrıca, Kayapa'daki çöp tesisinin, çevre düzenlemeleri ve teknolojik yeniliklerle çevresine zarar vermeden faaliyet göstereceğini belirtti.