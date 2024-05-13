Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan birbirinden farklı etkinliklerle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Spor müsabakalarından atölyelere kadar üç gün boyunca sürecek olan kutlamalarda, Hande Yener, Emre Fel ve Blok3 gibi ünlü isimler Bursalılar için sahne alacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bursa’da birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan programlar, Hüdavendigar Mihraplı Kent Parkı’nda gençlere unutulmaz bir bayram yaşatacak. Kutlamalar, 17 Mayıs Cuma günü Tophane’den Kent Meydanı’na doğru yapılacak koşu ve bisiklet kortejiyle start alacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Heykel Meydanı’nda buluşma programının yapılacağı program, Atış Yapı Downtown Yeşil Bursa Rallisi seramonik startıyla devam edecek. Aynı gün saat 18.00 ile 23.00 arasında Mihraplı Parkı’nda ise birbirinden renkli etkinlikler yapılacak.

Hande Yener-Emre Fel-Blok3 konseri

18 Mayıs Cumartesi günü ve 19 Mayıs Pazar günü ise Balat Ormanı Paintball alanı, Atatürk Kent Ormanı dağ kızağı aktivitesi ve Mihraplı Parkı’ndaki etkinliklerle 19 Mayıs coşkusu devam edecek. Mihraplı Parkı’ndaki alanda, Atatürk ve 19 Mayıs sergisi, skatepark, tenis, mini futbol, basketbol 3x3 turnuvası, tırmanma duvarı, kano yarışması, ‘gülümse çekiyorum’ fotoğraf alanı, karaoke alanı, açık hava sineması, Redbull F1 similasyonu, Redbull oyun çadırları, su perdesi mappıng, 50 adet gençlik standı, e-spor alanı, retro oyun alanı, gülümseyen sahne, grafiti alanı, fikir duvarı, 360 fotoğraf alanı, bayrak dağıtım noktası, dart turnuvası, 3d kalem, model maket yapımı, teleskop gözlemi, led anahtar atölyesi, VR gözlük atölyesi, 3D printer deneyimleme, ahşap atölyesi, sumo güreşi oyunu, canlı langırt, zıpla yapış, dev jenga, slot car araba yarışı, mini masa tenisi, bileklik atölyesi, karikatür atölyesi ve karizma basketbol show gibi birçok etkinlik alanı yer alacak. Cumartesi günü Saat 21.00’da ünlü şarkıcı Hande Yener’in, Pazar günü ise Saat 20.30’da ünlü isim Emre Fel’in, Saat 22.00’da Blok3’ün Hüdavendigar Mihraplı Kent Parkı’nda sahne almasıyla coşku doruğa çıkacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ederek, tüm Bursalıları 3 gün boyunca sürecek olan kutlamalara davet etti.

Kaynak: BÜLTEN