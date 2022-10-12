Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarı niteliğinde mesaj yayımladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı. Belediyenin adını kullanarak yapılan dolandırıcılıklara karşı yapılan uyarıda, "Başkanımız, Genel Sekreterimiz ve Başkan Danışmanlarımızın isimleri kullanılarak yardım ve bağış adı altında para talep edildiğine ilişkin duyumlar gelmektedir. Dolandırıcı olduğu tahmin edilen bu kişilere itibar edilmemesi ve derhal emniyet birimlerine bildirilmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.