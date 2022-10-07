Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş İnegöl’ün tüm alt yapı hizmetinin bedelinin 44 Milyon Dolar olduğunu aktardı.

İnegöl’de problemlerin çözümleri için sürekli istişare halinde olduklarını söyleyen Aktaş, İhalenin 20-25 gün içinde tamamlanacağını belirtti.

İnegöl’de alt yapıya ciddi yatırım yaptıklarını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “İkinci etap alt yapı ihalesi ile yeni İnegöl’ün komple su hatları ile alakalı önümüzdeki 20-25 gün içinde ihalesi yapılacak. 44 milyon EURO’luk yani 800 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Su kanalizasyon ve benzeri hatlar ile alakalı. İnanın bu şehrin standardını daha da yükseltebilir miyiz bunun hesabı ile hareket edeiyoruz. Bursa’nın 17 ilçesi var ama İnegöl gerçekten hızla büyüyen merkezden sonraki en büyük ilçemiz. İnegöl her zaman üzerine 7-8 bin nüfus koyarak büyüyor.” Dedi.