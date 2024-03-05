Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin incisi olan İznik’in tarım, turizm, sosyal ve kültürel yönlerini zenginleştirmek için çalıştıklarını belirterek, 4. Dünya Göçebe Oyunları’nın yapıldığı alanı kalıcı hale getirerek ilçeye ‘Ata Sporları Kamp Merkezi’ni kazandıracaklarını dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik ilçesinde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, hemşehri dernekleri temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat üyeleriyle buluştu. Marmarabirlik tesislerindeki toplantıya Başkan Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanvekili Kamil Bayramiç, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, İznik Belediyesi eski başkanı Osman Sargın, AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin, MHP önceki dönem ilçe başkanı İlhan Yavaş da katıldı.

Programda bu dönem yapılan çalışmaları ve yeni dönem için planlanan projelerinden bahseden Başkan Alinur Aktaş, projeleri tüm toplumla empati kurarak hazırladıklarını söyledi. Bursa’ya dair dertleri ve heyecanları olduğunu belirten Başkan Aktaş, “İznik’te sahil düzenlemesinden restorasyonlara, yollardan göletlere kadar birçok çalışma yapıldı. Burada tarımsal gelirlerin artmasını, turizm açısından daha fazla insanın ilçeye gelmesini, sosyal ve kültürel yaşamın zenginleşmesini istiyoruz. İznik avantajlarının dezavantajlarından daha fazla olduğu bir ilçe. İznik, Bursa’nın incisi gibidir. Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanımızın katılımıyla İznik Gölü kenarında 4. Dünya Göçebe Oyunları’nı gerçekleştirdik. Şimdi bu alanı tamamen ata sporları ve kamp merkezine çeviriyoruz. Okçuluk, binicilik, mas güreşi, matrak gibi geleneksel spor dallarına yönelik eğitim kampı şeklinde hizmet verecek ‘Ata Sporları Kamp Merkezi’ni devreye alıyoruz. Yerin tahsisiyle alakalı konuyu hallettik. En kısa zamanda süreci başlatıp İznik’e değer katan ve yılın 12 ayı yaşayan bir alanı kazandıracağız. Tarihi İznik Surları ve İstanbul Kapı’da restorasyonu tamamladık. Son dokunuşları yapılıyor. Yenişehir Kapı restorasyonunda çalışmaları tamamlandık. Hepsini bütün içerisinde biraraya getirip turizm destinasyonu oluşturmak istiyoruz. İznik Roma Tiyatrosu restorasyonu çerçevesinde da seyir platformu yapıldı” dedi.

Bursa’ya sıfırdan 6 tane kapalı pazaryeri kazandırdıklarını, İznik özelinde de çalışmalara kısa sürede çalışmalara başlamak istediklerini söyleyen Başkan Aktaş, tüm ilçelerde olduğu gibi İznik’e de aile yaşam destek merkezi oluşturacağını belirtti. İznik’e de gençlik merkezi kazandırarak gençlerin hayatına değer katacaklarının müjdesini veren Başkan Aktaş, fide fidan desteklerinin de hız kesmeden süreceğini anlattı. Tecrübeli, bilgi birikimi olan ve cesaret sahibi bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Aktaş, “Tevazu sahibiyiz. Biz işimizin hamalıyız. El birliği içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İznik’in çehresi ve insanlarıyla Bursa’nın müstesna ilçelerinden olduğunu söyledi. Bursa’ya ve ilçelere daha fazla projeler kazandırmak için 22 senedir çalıştıklarını belirten Varank, bu dönem yollarla ilgili konuları bir an önce bitirmek için mücadele vereceklerini anlattı. Önümüzdeki süreçte farklı bir İznik’i inşa edeceklerini belirten Varank, “Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde gündeme gelen İznik, dünyanın dört bir tarafından geleni insanların ve devlet başkanlarının ziyaret ettiği bir ilçe haline geldi. İznik’in marka değerini yükseltmek devam edelim. İznik’i Türkiye’de örnek ilçelerden bir tanesi haline getirelim. Bunun yolu da iş bilmekten geçiyor. İş bilirseniz kılıcı kuşanırsınız. Bu dönemde şimdiye yaptıklarımızın üzerine neler koyacağımızın, neler katacağımızın çalışmasını yaptık. Hem İznik için hem de Bursa için farklı bir dönemi ortaya koyacağız. Bunun yolu da 31 Mart’ta doğru tercihi yapmaktan geçiyor. İnşallah hep beraber İznik Yüzyılı’nı ve Bursa Yüzyılı’nı beraber inşa edeceğiz” dedi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, 5 senedir durmadan yorulmadan çalıştıklarını belirtti. İlçenin ihtiyaçları olduğu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini de her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Usta, güçlü bir şekilde seçimleri kazanarak yola devam edeceklerini söyledi.

Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler daha sonra İznikli esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek görüşlerini dinledi. Ardından Tacir Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Aktaş ve beraberindekiler, meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılandı.