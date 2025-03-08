Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Taş Baskı Hüsn-i Hatlar’ sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde seyire açıldı. Sergi, Bursalı ünlü ressam ve koleksiyoner Malik Aksel’in Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağışladığı taş baskı tekniğiyle hazırlanan hüsn-i hatlardan oluşuyor. Anadolu halkının kültürü ve gelenekleri doğrultusunda inanç ve duygularını dile getirmek için halk sanatçıları tarafından yapılan taş baskı resimlerinden oluşan sergi, 7 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış törenine, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Müzeler Şube Müdürü Dilek Yıldız Karakaş ve sanatseverler katıldı.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, ressam ve koleksiyoner kimliği ile Bursa’nın önemli değerlerinden olan Malik Aksel’in topladığı taş baskı eserlerden 100’e yakınının Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde sergilendiğini belirtti. Bursalıların Malik Aksel’in koleksiyonuyla buluşmasına vesile olan Hasan Basri Öcalan’a teşekkür eden Özkılınç, "Hep birlikte Bursalılar için çok kıymetli bir çalışmaya daha imza attık. Değerli eserleri gün yüzüne çıkarıp Bursalılarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, sergi sayesinde Bursa’nın önemli sanatçılarından olan Malik Aksel’in tekrar gündeme geldiğini ifade etti. Düzenlenen etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür eden Öcalan, Aksel’in eserlerini bağışlayan oğulları Murat ve Nuri Acar’a da ayrıca teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sergi ziyarete açıldı.