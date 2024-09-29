Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi daha ulaşılır hale getirmek ve gençlere sevdirmek amacıyla düzenlenen MobilFest, bu kez Mudanya’da vatandaşları bilim yolculuğuna çıkardı.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütareke Meydanı’ndaki buluşmada ilçe halkı bilimin büyüleyici dünyasında eğlenceli deneyimler yaşadı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde, gökyüzü gözlemi, bilim gösterimi, ödüllü yarışmalar ve söyleşilere Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçıları da konserleriyle keyifli bir akşama imza attı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Hakan Arık, bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Mobilfest ile gençleri bilimle ve gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi. Etkinliklerin çok güzel geçtiğini ve büyük ilgi gördüğünü belirten Arık, önümüzdeki yıl bu etkinliklerin sayısını 5’e çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. BTM ev sahipliğinde düzenledikleri ‘Robotik kodlama ve yazılım eğitimleri’nde yaz döneminin sona erdiğini anımsatan Arık, kış döneminin 8 Ekim’de başlayacağını belirterek, yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de birçok öğrenciye ücretsiz eğitim vereceklerini aktardı.