Büyükşehir Belediyesi, son günlerde gündemi meşgul eden iddialarla ilgili olarak resmi bir açıklama yaparak, "Bursa ve İsrail'deki Herzliya kentinin kardeş şehir olduğu" haberlerini yalanladı.

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ise Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bursa ile Herzliya'nın kardeş şehir olduğu iddiasını gündeme getirerek dikkat çekti.

Başkan Baş, konuşmasında bu iddianın altını çizerek, "Hangi partide olduğu önemli değil. Açıkça söyleyeceğim. Tel Aviv ile İzmir, Beersheba ile Adana, Bat Yam ile Antalya, Herzliya ile Bursa kardeş şehir. Neyin kardeşliği beyler ya neyin kardeşliği? Bizim kardeşlerimiz katlediliyor öldürülüyor. Siz açıkça katliam yapan politikaları destekleyen belediyelerle kardeşsiniz. Hangi kardeş? Biriniz de çıkıp deyin ki, "Bu kardeşlik hukukuna sığmaz, biz böyle kardeşliği reddediyoruz." dedi.

İPTAL EDİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın ortaya attığı "Bursa ve Herzliya kentleri kardeş şehir" iddiasını kesin bir dille reddederek, söz konusu anlaşmanın 2009 yılında iptal edildiğini duyurdu.

Belediye açıklamasında, "Bursa ile İsrail’in Herzliya kentlerinin 1997 yılında imzalanan “kardeşşehir anlaşması”nın iptali, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları nedeniyle 15 Ocak 2009 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin olağan toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bursa ve Herzliya kentleri kardeşşehir değildir." dedi.

Detaylar şu şekilde;

15 Ocak 2009 tarihinde, o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin başkanlığında düzenlenen Bursa Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında, "Bursa ile Herzliya Şehirleri arasındaki Kardeş Şehir Anlaşması'nın iptali" konulu yazılı önerge, dönemin Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi M. Semih Pala tarafından sunulmuş ve toplu bir kararla kabul edilmiştir.