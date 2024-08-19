Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik düzenlendiği ücretsiz YKS hazırlık kurslarında yeni dönem kayıtları başladı. Üniversite adayları başvurularını 19 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak Bursalıları ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK’in, üniversiteye hazırlanan gençler için düzenlediği ücretsiz YKS hazırlık kursları devam ediyor. Daha önce tek merkezde başlatılan ücretsiz YKS hazırlık kursları, talepler doğrultusunda Hürriyet, Vakıf, Orhangazi, Mustafakemalpaşa ve Karacabey olmak üzere 5 merkeze çıkarıldı.

Geçmiş eğitim dönemlerinde kurslara devam eden öğrencilerin yüzde 80’inin üniversiteye girme başarısı gösterdiği merkezlerde, eğitimler yüz yüze gerçekleştiriliyor. Üniversite hazırlık sürecindeki mezun öğrencilere sınav müfredatı dikkate alınarak destek sağlanıyor. Öğrenciler, uzman kadrolar, ücretsiz YKS destek kitapları, eğitime uygun donanıma sahip sınıf koşulları ve rehberlik servisiyle üniversiteye hazırlanıyor. BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezleri’ndeki dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 09.00-16.00 saatleri arasında veriliyor. Ayrıca, 2 haftalık periyotlarla Cuma günleri yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilere zaman ve kaygı yönetimi öğretilirken aynı zamanda kazanımları da ölçülüyor.

BUSMEK’in ücretsiz YKS hazırlık kurslarından yararlanmak isteyen gençler, 19 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında busmek.bursa.bel.tr internet adresinden başvuru yapabilecek.

BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezleri: Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 342 72 19

Vakıf Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 716 22 87

Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 573 90 67

Mustafakemalpaşa Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 613 84 94

Karacabey Sınava Hazırlık Merkezi: 0224 676 36 70