Bursa Büyükşehir Belediyesi, can dostları korumak ve onlara yuva kazandırmak amacıyla ‘Yuvanız yuvası olsun’ adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da sokak hayvanlarının her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak önemli bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Bursa Kültür AŞ işbirliğinde can dostları korumak ve onlara yuva kazandırmak amacıyla ‘Yuvanız yuvası olsun’ projesine start verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ndeki projenin tanıtım toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Sağlık İşleri Daire Başkanı Düşünsel Şentürk, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal ve hayvanseverler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde savunmasız can dostların haklarına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Can dostlarını korumak, onlara yuva kazandırmak amacıyla ‘Yuvanız yuvası olsun’ projesi başlattıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Can dostlarımız, bize doğanın sunduğu en samimi armağanlardır. Onların da bu dünyada en az bizim kadar yaşam hakkına sahip olduğunu ve bizim kadar sevgiye ihtiyaç duyduklarını unutmayalım. Ne yazık ki birçok can dostumuz şiddet, terk edilme ve kötü muamele gibi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Bizler onların sesi olmalıyız. Meclis’te kabul edilen ve sokakta yaşayan can dostların uyutulmasını içeren yasayı asla insani bulmuyoruz. Onlar birilerinin ifade ettiği gibi potansiyel bir tehlike değil, yaşamımızın parçaları ve doğanın dengesinin koruyucularıdır” dedi.

Can dostlarını sahiplenenlere Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nden ücretsiz mama, aşı, tasma, köpek kulübesi, sağlık taraması ve diğer gerekli malzemelerin temin edileceğini dile getiren Başkan Bozbey, projeyle birlikte sadece can dostlarına yuva bulmadıklarını, aynı zamanda onların sağlık ve refahını güvence altına alarak ‘can’ sahiplenen yurttaşlara da destek olduklarını ifade etti. Projenin bir diğer önemli amacının ise can dostların korunmasıyla ilgili toplumsal farkındalığı olduğunu söyledi.