Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile birlikte yürüttüğü ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. ‘Deprem tehlike değerlendirmesi’ ve ‘Bina risk değerlendirmesi” sonuçları ortaya çıkan projede, ikinci aşamaya geçildi ve ‘Altyapı ve kamu binası risk değerlendirmesi’ ile ‘Kentsel dirençlilik planı’ hazırlanmasına başlandı.BURSA (İGFA) - Birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da, 1999 Marmara depreminin ardından ‘zemin etütleri araştırma birimini kurarak’ Bursa ili Sismik Zemin Tehlike Değerlendirme Projelerini hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, JICA ile yürüttüğü ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlaması Projesi’ni de tüm hızıyla sürdürüyor. Projenin birinci kısmında Bursa’da meydana gelecek olan muhtemel bir depremde hasar riski yüksek alanların belirlenmesi hedeflendi. Gerek Bursa Büyükşehir Belediyesi gerekse paydaş kurumlardan önemli veriler toplanırken, alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulu üyeleri de öneriler sunarak projeye yön verdi. Veriler ışığında yapılan analizler sonucunda projenin ilk çıktıları olan ‘Deprem tehlike değerlendirmesi’ ve ‘Bina risk değerlendirmesi’ sonuçları ortaya çıktı.

Çıkan sonuçlar doğrultusunda projenin ikinci aşamasına geçilirken, ikinci aşamada risk değerlendirmesi analizleri neticesinde ‘Altyapı ve kamu binası risk değerlendirmesi’ ile ‘Kentsel dirençlilik planı’ hazırlanmaya başlandı. Projenin ikinci kısmında, Bursa’da meydana gelecek olan muhtemel bir depremde hasar görebilir kamu binası, köprü, bağlantı yolu ve alt yapıların tespit edilmesi ve olası bir depremde kritik yol ağlarının belirlenmesi amaçlanıyor. Elde edilen tüm sonuçlarla kentsel dönüşüm için öncelikli alanlar belirlenecek. Ayrıca proje kapsamında oluşturulan ‘Kentsel dirençlilik planı’ ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları yürütülen ‘Çevre Düzeni Planı’ birbirine entegre edilecek. Böylece kenti etkileyecek olan doğal afetler göz önüne alınarak Bursa’yı daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirmeye yönelik stratejik çözümler üretilecek. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan projenin bilgilendirme toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, üniversite, kamu kuruluşları ve JICA temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, çalışmalarından dolayı JICA takım liderine ve üyelerine teşekkür etti. JICA ile işbirliğinin 2021 yılında başladığını, projenin süresinin de 42 ay olarak belirlendiğini söyleyen Halisçelik, 2026 yılının sonuna doğru da projeyi tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Projenin tüm kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü anlatan Halisçelik, “Deprem konusunda birçok kurumun farklı projeler yürüttüğünü görüyoruz. Bu tür çalışmalar ancak tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle bir anlam ifade eder. Bursa’nın kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasını önemsiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda Bursa’da yaşam kalitesini yükseltmeyi, akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir kent oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda, yerel, ulusal ve uluslararası iş birliklerini önemsiyoruz. Kurduğumuz Bursa Planlama Ajansı ile Bursa’nın anayasası olan 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’nı tüm paydaşlarımızla hazırlıyoruz. Bursa’nın dirençliliği konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkısını çok kıymetli buluyoruz. Çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Proje Danışmanı Prof. Dr. Şerif Barış, depremlere karşı önemli deneyimi bulunan Japonya’nın tecrübelerinden yararlanmanın önemine dikkat çekti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile JICA arasında 2 yıldır süren çalışmaları değerlendirdiklerini anlatan Barış, “Bursa’nın olası depremdeki risklerini azaltmayı amaçlıyoruz. Bir Bursa modeli oluşturarak diğer kentlere de örnek olmak istiyoruz. Çalışma sırasında çok sayıda veri elde etmeyi hedefliyoruz. Bunun için de toplumun tüm kesimlerinin çalışmaya katkı sunması gerekir. Ancak bu şekilde Bursa’yı depreme daha dirençli hale getirebiliriz” dedi.

JICA Takım Lideri Shinichi Fukasawa, temel amaçlarının Bursa’yı olası bir depreme karşı hazır hale getirmek olduğunu dile getirdi. Bursa’nın dirençli planını oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Fukasawa, “Hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem de diğer paydaşlarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Proje sonunda 3 tane çıktı elde etmeyi düşünüyoruz. Bunlar risk ve tehlike analizi, kentsel dirençlilik planının hazırlanmasıdır. Ayrıca kentsel dirençlilik planının da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut planlarına ve diğer paydaşların afet planlarına entegre edilmesidir. Projemizin temel amacı budur” dedi.