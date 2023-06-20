Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2017 yılında personele yönelik ilk yardım eğitimi verilmesi amacıyla kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi, halka açılıyor. İster bireysel, ister kurumsal herkes ilk yardım eğitimlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden alabilecek.

Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında sosyal projeleriyle vatandaşların yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, özellikle hayati önem taşıyan ilk yardım konusunda da örnek bir projeye imza atıyor. Kurum bünyesinde görevli personele eğitim vermek amacıyla 2017 yılında kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi, kapılarını artık tüm vatandaşlara açıyor. Alanında uzman 6 İlk Yardım Eğitmeni ile bugüne kadar 3 bine yakın belediye personeline Temel İlk Yardım Eğitimi, Güncelleme Eğitimi ve Bilgilendirme Eğitimlerinin verildiği merkez, artık eğitim talebinde bulunan bütün vatandaşlara eğitim verecek. İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirlediği fiyat tarifesiyle verilecek eğitimlerden bireysel olarak vatandaşlar ve talep eden kuruluşlar da yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası içindeki İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde verilecek eğitimler, toplam 16 saat sürecek.

İlk yardım hayat kurtarır

Eğitimin ardından Sağlık Müdürlüğü gözetimindeki yapılacak sınavda başarılı olanlar, İlk Yardımcı Sertifikası ve Kimliği almaya hak kazanacak. Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki tecrübesinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, muhtemel bir trafik kazası, ev kazaları veya acil durumlar karşısında doğru bilgi ve küçük hareketlerle hayat kurtarabilecek. İlk yardım eğitiminden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Yolu üzerindeki hizmet binasında bulunan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapabilecekler. Bunun yanında 0224 716 32 02 ve 0224 716 32 18 numaralı telefonlardan da hem kayıt yaptırmak hem de daha detaylı bilgi almak mümkün olacak.