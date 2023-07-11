Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Milli para atıcı Aysel Özgan, Dünya Kupası’nda üçüncü oldu.

Hırvatistan’ın Osijek kentinde devam eden Para Atıcılık Dünya Kupası’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün milli sporcusu Aysel Özgan, dünya üçüncüsü olmayı başardı. 4 kez Paralimpik Oyunları’na katılan, geçtiğimiz yıl ise dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, 50 metre tabanca karışık SH1 kategorisinde mücadele etti. Özgan, bu müsabakada dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. 2019 yılında beşinci olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu, bu kez üçüncü olarak bu kategoride madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını elde etti. Aysel Özgan geçen yıl kasım ayında da Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’nda P2 kadınlar 10 metre tabanca SH1’de şampiyon olmuş ve bu kategoride altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmuştu.

Aysel Özgan, Dünya Kupası’nda 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü (YARIN) 10 metre tabanca kategorisinde madalya mücadelesi verecek.