Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kentin yüzünü güldürmeye devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, son olarak bocce branşında Avrupa’dan 3 madalya ile döndü.

Katıldıkları organizasyonlarda önemli başarılar elde eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Avrupa’da bocce branşında 2 farklı kentte düzenlenen şampiyonalarda 3 madalya kazandı. 17-23 Haziran tarihleri arasında İtalya’nın Terni kentinde düzenlenen Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonası’nda mücadele eden Büyükşehir Belediyesporlu Hüseyin Önder, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

İsviçre’de gerçekleştirilen Avrupa Tekler ve Çiftler Bocce (Petank) Şampiyonası’nda ise Büyükşehir Belediyesporlu Nazmiye Ak, çift madalya sevinci yaşadı. Martigny kentinde 18-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Nazmiye Ak, çift kadınlar Milletler Kupası’nda şampiyonluğu kazanırken, tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

Kulübün iki sporcusunun Avrupa’da madalya sevinci yaşamasının kendilerini gururlandırdığını söyleyen Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Kulübümüz, Bursa’yı ve ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.