Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bölge sorumluluk sahamız (Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik) halen Balkanlar üzerinden gelen sistemin etkisi altındadır.

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki hissedilir derecede azalmayla birlikte yağışların Bursa kıyı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Halen mevsim normallerinin 8-10 °C üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü ani düşüşle mevsim normallerine zamanla mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Ani sıcaklık düşüşü ile birlikte soğuk ve yağışlı havanın meydana getireceği (Kar birikintisi, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğümüzce yapılan meteorolojik tahmin ve erken uyarıların yakından takip edilerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kurumumuzca hazırlanan meteorolojik tahmin ve erken uyarılara "mgm.gov.tr" internet sitemizden, mobil uygulamamızdan, Meteorolojinin Sesi Radyosu ve kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.

FIRTINA UYARISI DA GELDİ!

Öte yandan Valilik kar ve yağış uyarısının yanında fırtına uyarısı da bulundu.