Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Deve Oyunları' bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Her yıl Kurban Bayramı'nın 2.günü düzenlenen 'Deve Oyunları' etkinliklerinde doktor, imam, cadı, ayı, asker, davulcu, kız gibi figürlerden oluşan oyun ekibi, ev ev dolaşarak mahalle sakinlerine renkli ve eğlenceli anlar yaşattı.

Bayram coşkusunun doyasıya yaşandığı şenliklerde özellikle çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.

Bazı çocuklar cadı, ayı gibi figürlere korkarak yaklaşırken bazıları da eğlencenin tadını çıkarmayı tercih etti.

Tahta ve demir kullanılarak sabitlendirilmiş iskelet üzerine kilim örtülen deve maketinin içine 2 genç giriyor. Deve maketinin bir deveci başı, deve sahibi ve kız figürleri ile alana getirilmesi ile başlayan deve oyunu, ķız kaçırma ve kaçırılan kızın jandarma ile kovalanması, ayının hastalanarak hane sahibinin ikramıyla doktorun tedavisi ile devam ediyor.