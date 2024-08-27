Bursa'nın köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Çekirge Devlet Hastanesi, hasta ve refakatçilere sunulan yetersiz kahvaltı menüleriyle gündeme geliyor. Hastanede bulunan hasta ve yakınları, sunulan kahvaltıların besin değeri açısından yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın köklü sağlık kuruluşlarından biri olan Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalara ve onlara refakat eden yakınlarına sunulan kahvaltı menüleri, eleştirilmeye devam ediyor. Hastalara sunulan kahvaltıda 2 dilim kaşar peyniri, bir adet reçel ve bir ekmek bulunurken, refakatçilere ise siyah zeytin, bir yumurta, bir reçel ve bir ekmek veriliyor.

“BU KAHVALTI OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR?”

Üç gündür hastanede annesine refakat eden bir hasta yakını, durumu Herkes Duysun whatsApp ihbar hattı ile paylaştı. Hasta yakını, "Bu kahvaltı mı? Benim annem 3 gündür hastanede yatıyor. Bu menüde vitamini nereden alacak? Bu kahvaltıyı versen ne olur, vermesen ne olur? Çekirge Devlet Hastanesi, Bursa’nın eski hastanelerinden biri, daha iyi bir hizmet bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Hasta yakınları, hastaların sağlık durumlarının iyileşmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin altını çizerek, yetkililerin bu durumla ilgilenmesini talep ediyor.