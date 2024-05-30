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BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUDAĞ VE ERTUĞRULGAZİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNDEN

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR Sıra No İli İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçüm (m²) Kiraya Verilecek Alan (m²) Kira Süresi Kiralama Amacı İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Bursa Osmangazi Orhanbey 0 DHTA 6,70 Geyvehan alt kat 12 No.lu Dükkan 3 Yıl Dükkan-Büro vb. 18.000,00 3.600,00 11.06.2024 14:15 2 Bursa Osmangazi Şehreküstü 0 DHTA 26,26 Pirinçhan üst kat 5 No.lu Oda 3 Yıl Dükkan-Büro vb. 24.600,00 4.920,00 11.06.2024 15:00 3 Bursa Osmangazi Ahmetpaşa 5289 4 484,00 Halk Sağlığı Müdürlüğü zemin kat 123,90 m² 5 Yıl Dükkan-Büro vb. 324.000,00 97.200,00 11.06.2024 15:45 4 Bursa Nilüfer İnegazi 101 374 2.118,05 2.118,05 5 Yıl Tarımsal Amaçlı 63.545,00 12.709,00 12.06.2024 09:00 5 Bursa Nilüfer İnegazi 101 300 199,49 199,49 5 Yıl Tarımsal Amaçlı 7.500,00 1.500,00 12.06.2024 09:45 6 Bursa Nilüfer Korubaşı 101 571 3.720,32 3.720,32 5 Yıl Tarımsal Amaçlı 18.505,00 5.551,50 12.06.2024 10:30 7 Bursa Nilüfer Korubaşı 101 490 652,20 652,20 5 Yıl Tarımsal Amaçlı 3.250,00 975,00 12.06.2024 11:15 8 Bursa Nilüfer Korubaşı 101 488 3.374,02 3.374,02 5 Yıl Tarımsal Amaçlı 16.790,00 5.037,00 12.06.2024 13:30

I- a)- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

c)- İhalelerden 1. 2. ve 3. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

d) İhalelerden 4. 5. 6. 7. ve 8. sıradaki taşınmazların ihalesi ise, Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

II. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici Teminat Bedeli, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 no.lu IBAN hesabına yatırılabilir. IBAN numarasına yatırılması halinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,

b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,

d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2024 yılı) alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri;

f) Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.

VI- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.

VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.

VIII- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00 Dahili 124, 183

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