Bursa’nın, Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi, kentin en temel sorunlarından biri olan otopark sorunu ile mücadele etmeyi sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın en temel problemlerinden olan otopark sorunu, Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesi’nin de en büyük problemlerinin başında geliyor.

Evlerinin ve dükkanlarının önünde park yeri bulmak için dakikalarca tur atmak zorunda kaldıklarını kaydeden mahalle sakinleri, bölgede otopark olmamasından şikayetçi.

Cadde ve sokaklara park edilen araçların da ciddi trafik problemlerine yol açtığını kaydeden mahalle sakinleri, zaten oldukça dar olan sokakların araç parkı haline geldiklerinde ambulans ve itfaiyeler için engel teşkil ettiğini kaydediyor.

Bursa’nın otopark ve trafik probleminin çözülmesi için şehrin yeni baştan planlanması gerektiğini savunan çevre sakinleri, ayrıca mahallelerine de kentsel dönüşüm beklediklerini ifade ediyor.