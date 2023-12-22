Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) mazeretlere dayalı güz kararnamesi kapsamında, adli yargıda 480, idari yargıda ise 26 olmak üzere toplamda 506 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Özellikle büyük illerde merakla beklenen kararnamede, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na Zülküf Çelik atanarak görevlendirildi. Çelik, daha önce Yalova Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemiz ve yargı camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.