İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 civarlarında gerçekleşen talihsiz kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın detaylarına göre, İznik'ten Orhangazi istikametine doğru ilerleyen Fatih K. tarafından kullanılan 07 BGH 124 plakalı meyve ve sebze dolu tır, zorlu bir virajı kontrol edemeyerek önce karşı yönden gelen Hakan E.'nin 81 BL 480 plakalı tırına çarptı. Ardından, tır, 14 ABS 419 plakalı bir otomobile çarpmadan önce kontrolden çıktı.

Kaza anında şans eseri yaralanan kimse olmazken, tırın kasasındaki meyve ve sebzeler ise yola saçıldı. Bu tehlikeli olay, bir petrol istasyonuna oldukça yakın bir bölgede meydana geldiği için çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir korku ve panik yarattı.