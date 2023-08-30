Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaşanan bir olayda, hırsızlık şüphelisi bir kişi, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan cesur bir soygun gerçekleştirdi. Yenidoğan Mahallesi'nde yürüyen şüpheli, yan tarafta park halinde duran bir kamyonetin camının açık olduğunu fark etti.

Aniden dönüp kamyonete yaklaşan şüpheli, hızla aracın yanına gitti. Gözüne kestirdiği cep telefonunu çalmak için hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Birkaç saniye içinde telefonu kaparak, sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay anları ise iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.