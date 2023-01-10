Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yurt genelinde kar yağışı beklenmezken Batı bölgelerde yağmurlu hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ege Bölgesi ile Marmara’nın güney ve batısı için fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu. İşte Türkiye’de bu hafta içi beklenen hava durumu…

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ İLE MARMARA’NIN GÜNEY VE BATISI İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ile Marmara’nın güney ve batısı için fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla’da bugün kuvvetli fırtına bekleniyor.

Ege Bölgesi ile Marmara’nın güney ve batısında beklenen rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına, Kıyı Ege’de ise kuvvetli fırtına ve zaman zaman tam fırtına şeklinde esecek.

Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLER İÇİN DE UYARI

Marmara’da ise rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 5 ile 7 kuvvetinde, batısında ise 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ege Denizi’nde ise sabah saatlerinden itibaren, yer yer 9 kuvvetinde beklenen kuvvetli fırtına, yarın öğle saatlerinde özellikle güneyinde etkisini kaybedecek.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

15 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KOD

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar, Bilecik, Bursa, Denizli, Edirne, Kırıkkale, Kütahya, Tekirdağ ve Uşak için sarı, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Muğla için turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.