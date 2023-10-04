İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları sonucunda 15 ilde toplam 37 şüphelinin yakalandığını ve Ağrı'da sınır ötesine geçmeye çalışan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli illerinde düzenlenen operasyonlar neticesinde 37 şüpheli BTÖ mensubunun yakalandığını bildirdi. Aynı operasyonlar sırasında Ağrı'da sınır ötesine geçmeye çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade etti."

Yerlikaya, teröristleri ve iş birlikçilerini adalet önüne çıkarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları'nı gönülden tebrik ediyoruz. Milletimizin duaları ve desteğiyle birlikte, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.