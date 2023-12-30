İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa başta olmak üzere 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlarda toplamda 189 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlara dair yaptığı yeni açıklamada şunları belirtti: 

" 3️⃣7️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-38" Operasyonlarında 1️⃣8️⃣9️⃣ şahıs yakalandı❗

Evini dikizlediğini iddia eden komşusunun evine pompalı tüfekle mermi yağdırdı... Korku dolu anlar kamerada Evini dikizlediğini iddia eden komşusunun evine pompalı tüfekle mermi yağdırdı... Korku dolu anlar kamerada

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz ❗️

❌Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı Koordinesinde; 3️⃣7️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAHRAMANLAR-38"Operasyonları kapsamında;
📌Adıyaman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı.
📌Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 27 şahıs yakalandı.
📌Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
📌Bingöl'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Bolu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.
📌Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.
📌Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.
📌Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.
📌Erzurum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.
📌Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
📌Isparta'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şahıs yakalandı.
📌İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şahıs yakalandı.
📌Karabük'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
📌Kastamonu'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
📌Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı.
📌Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı.
📌Kütahya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
📌Mardin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.
📌Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
📌Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
📌Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Siirt'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şahıs yakalandı.
📌Tokat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı.
📌Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı.
📌Van'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı.
📌Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı.
📌Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs olmak üzere toplam 1️⃣8️⃣9️⃣ şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin🇹🇷

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek❗️" 

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Kaynak: HABER MERKEZİ