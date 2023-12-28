Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen "NARKOGÜÇ-41" Operasyonları kapsamında, 41 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda büyük bir başarı elde edildi. Operasyonlarda toplamda 1 ton 480 kg uyuşturucu madde ele geçirilirken, bu mücadelede 418 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarının koordineli çalışmalarıyla hayata geçirilen operasyonlara, 354 ekip, bin 225 personel, 4 hava aracı ve 22 narkotik dedektör köpeğinin katılımı sağlandı. Nevşehir, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Adana, Samsun, Bursa, Kırklareli, Osmaniye, Bitlis, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Muğla, Sivas, İzmir, Yalova, Siirt, Antalya, Denizli, İstanbul, Kayseri, Mersin, Sakarya, Batman, Kocaeli, Düzce, Kilis, Van, Trabzon, Hatay, Bilecik, Zonguldak, Karabük, Isparta, Şanlıurfa, Uşak, Aydın, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Burdur illerinde gerçekleştirilen bu kapsamlı operasyonla uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım atıldı.