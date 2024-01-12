İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından şu ifadelerde açıkladı:

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 45 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-43”Operasyonlarında;

1 ton 661 kg Kg uyuşturucu madde ve 417.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

305 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca;

423 ekip,

1435 personel,

1 hava aracı ve

23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-43” Operasyonları düzenlendi. Bazı İllerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Diyarbakır

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 113 kg skunk ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Konya

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

104 kg skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı.

Kırıkkale

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 60 kg 500 gr skunk ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Van

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 29 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı

Elazığ

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 28 kg eroin, muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 21 kg 900 gr sentetik kannabionid, 25.000 adet uyuşturucu hap,16 kg 750 gr esrar, 14 kg 650 gr skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı.

Ordu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 6 kg 250 gr bonzai ele geçirildi. 6 zehir taciri yakalandı.

Muğla

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 4 kg 500 gr esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Ankara

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 2 kg kokain, 336.000 adet sentetik hap

ele geçirildi.1 zehir taciri yakalandı.

Mersin

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 56.000 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Van

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 220 kg toz esrar ele geçirildi.