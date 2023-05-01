Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın gelişim bölgelerinden Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası ve park olmak üzere iki farklı hizmeti birden kazandırdı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın planlı ve modern bir şekilde gelişen bölgelerinden Demirtaş’ta bugüne birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturan Osmangazi Belediyesi, Sakarya Mahallesi’nde iki ayrı hizmetin açılışını gerçekleştirdi. Bölgenin büyük bir ihtiyacını karşılayacak 871 metrekare alan üzerine kurulan Akçaköy Parkı ile yeni muhtarlık binasının açılışı, Demirtaş’taki vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Osmangazi’nin 136 mahallesine kazandırdıkları hizmetlerle imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Merkezde tüm Bursa’ya hitap eden vizyon projelerimiz var. Bursa’yı Bursa dışına taşıyan projeleri hayata geçirdik. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İHL bunlardan bazıları. Bu projeler, Bursa’mızın adını 3 kıtada duyuran eserlerdir.” dedi.

Bursa’ya değer katan vizyon projelerin yanında mahallelerin ihtiyaçlarına göre farklı hizmetleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, inşa ettikleri her projenin çok fonksiyonlu olmasına özen gösterdiklerine dikkat çekti.

Demirtaş’ın 17 bin nüfustan 90 bin nüfusa ulaşan, hızlı gelişen bir bölge olduğuna vurgu yapan Dündar, “Bursa’mızın gelişim bölgelerinden Demirtaş, büyümesiyle orantılı olarak ciddi yatırımları da kazanıyor. Bu bölgemize bugüne kadar birçok hizmeti kazandırdık. 18 yeni parkın yanı sıra, Demirtaş Meydanı ve Kültür Merkezi, Trap ve Atıcılık Tesisleri, Demirtaş-Avdancık Köprüsü, Demirtaş, Kapalı Yüzme Havuzu, Atık Getirme Merkezi, BAREM, Tarık Çevikel İlköğretim Okulu, pazar alanı ve otoparklar, asfalt ve tretuvar çalışmaları gibi birçok hizmet Demirtaş’ın gelişimine katkı sağladı. Bugün de Sakarya Mahallemiz’e yeni bir muhtarlık binası ve hemen yanında güzel bir parkı kazandırıyoruz. Her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği güzel bir yeşil alan oldu. İki yeni hizmetimiz, mahalle sakinlerimize hayır olsun.” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emin Yavuz Gözgeç de yaptığı konuşmada, AK Belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini Osmangazi’de yaşadıklarını ifade ederek, “Bizler, şehirleri çöp, çamur ve çukurdan kurtaran belediyecilik anlayışıyla Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştık. Böyle bir şehirciliği Cumhurbaşkamız’dan öğrendik. Şimdi de AK Belediyelerimiz, her bir ilçede, her bir mahallemizde hizmetlerde bulunuyor. Bu hizmetleri saymakla bitiremeyiz. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a kazandırdığı güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarı Mümin Dündar da, mahalleye kazandırılan yeni muhtarlık binası ve parktan dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti. Açılış kurdelasının kesilmesinin ardından Başkan Dündar, parkı gezerek oyun oynayan çocuklarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri de kendilerini güzel bir hizmet sunan Başkan Dündar’a memnuniyetlerini ifade etti.