Bursa’nın deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, İki dağ arasında kalan alüvyon topraklı Bursa ovasında 6 şiddetinde meydana gelecek bir depremin basen etkisiyle 2 yada 3 kat daha fazla etki yaşatacağını söyledi. Aydın, Son dönemde yaşanan sokak köpeklerinin uyutulması tartışmalarıyla ilgili "Hiç bir canın, çocuğumuz ve yaşlımızın bu tür başıboş köpekler tarafından hayatını kaybetmesini istemeyiz. Bununla da mücadele edilmesi gerekir" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın göreve başlamasının 50. gününde Kent Meydanı’nda 1 Haziran’da hizmete başlayacak Kent Lokantası Projesi’ni anlattı. Saat 11 ile 15 arasında 3 çeşit yemeğin vatandaşlara 80 liradan ikram edileceğini ifade eden Erkan Aydın, “Biz esnafa rakip olmayacağız. Sadece dar gelirli vatandaşlarımızın nefes almasını sağlayacağız. 350 kişiye aynı anda hizmet edeceğiz. Self servis şeklinde günde 1000 kişiye 80 liradan 3 çeşit yemek ikram edeceğiz” diye konuştu

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Belediye Başkan yardımcıları ile basın mensuplarının karşısına geçen Erkan Aydın, bütün sorulara cevap verdi.

Halk Lokantası ile esnafa rakip olmayacaklarını ifade eden Başkan Erkan Aydın, “Günümüz şartlarında bir et yemeğinin 200 lira olduğunu hesaba kattığımızda 3-4 çeşit en uygun esnaf lokantasında 300-350 liraya satılıyor. Burada yemeğe ulaşamayan vatandaşlarımıza uygun fiyatlı hizmet vereceğiz.

“İstanbul’da 40, sizde neden 80 lira” denilebilir Bizim maliyet hesaplarımızda bu fiyat bizi kurtarıyor. İstanbul’un hem nüfusu hem bütçesi çok fazla. Sübvanse etme daha kısıtlı olduğu için burada 80 liradan vatandaşımızla buluşacak.” diye konuştu.

Seçim sürecinde verdikleri sözleri tutmaya başladıklarını hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “23 Nisan ve 19 Mayıs’ı yakışan bir şekilde kutladık. Bu coşkuyu daha da arttıracağız. Haluk Levent konserinde 50 bin kişi Gazze’deki insanlık dramına duyarsız kalmadı. Biz de o duyarlılığı gösterdik. Bu etkinlikleri yaparken diğer taraftan işler devam ediyor. Seçimde vaat ettiğimiz sözler var. Buna mukabil de Çarşamba günü Çirişhane’de ilk temelimizi attık. Spor kulubü lokalinin temelini attık. Kısa sürede hayata geçireceğiz. Pazartesi bir temel daha atıyoruz. Söz verdiğimiz kreşlerle ilgili. Teknik olarak 0-36 aylık bakım merkezlerine kreş, büyüklerine gündüz bakım evi deniliyor. Gündüz bakım evi adı altında ilk temelimizi Hamitler’de atacağız. 80 kişilik kreş yapacağız. Seçimde en çok söylediğimiz kreş idi. Bu sözü yerine getirmek adına ikinci temeli Hamitler’de atacağız. 7-8 daha kreş tespiti yaptık. Hayırseverleri bulduk. Belediye kasasından bir kuruş para çıkmadan hayata geçecek. Hedefimiz de iki üç ay içerisinde bitirip Bursalı çocuklarımızın kullanımına açmak. Halk lokantasını 1 Haziran’da geçici kabul olduktan sonra açacağız. Yan tarafta Genç Kafe var. Uluslararası zincirlerde satılan bir kahve 100 lira iken burada maliyetine 20 liradan üniversiteli öğrencilerimize ikram edeceğiz. Altında kütüphanesi var. Ücretsiz internet olacak, ücretsiz çorba da dağıtacağız. 300 metrekare alanda kadınlara jimnastik merkezini hayata geçiriyoruz. Atıl durumdaki aletleri alıp atıl durumdaki kendi binamızda çok cüzi katılım bedeliyle kadınlara spor salonu açılışını yapacağız. Kız yurduyla ilgili Bağlarbaşında yer tespiti yaptık. 144 kişilik kız yurdu için hayırseverle anlaşmak üzereyiz. O çözüldükten sonra da orada temelini atıp kısa sürede bir kız yurdunu da şehrimize kazandıracağız.” şeklinde konuştu

Vatandaşlardan gelen şikayetleri titizlikle değerlendirip geri dönüş yaptıklarını anlatan Başkan Erkan Aydın, “En çok gelen şikayetler moloz ve evdeki eşyaların yenilenmesiyle sokağa atılan geri dönüşümler. Bunlara da müdahale ediyoruz. Nilüfer’de bu ücretsiz toplanıyor. Biz de meclisimizden karar alarak 10 çuvala kadar ücretsiz olarak geri dönüşümleri yerinden alacağız” ifadelerini kullandı

Başkan Aydın, gençlerin yazın aktivitelere ulaşmasını sağlayacaklarını da hatırlatarak, “Okullar kapandıktan sonra bir çok öğrencimiz vakit geçirecek etkinlik sıkıntısı yaşıyor. Bununla ilgili gezici kütüphane çalışmamız var. Mahalellere gidip, senaryo atölyeleri, birlikte şarkı atölyesi, kitap günleri, ritim atölyesi, etkinlikler ve faaliyetler bizim yaz için planladığımız etkinlikler. Spor faaliyetleri olacak. Yüzme, hentbol, eskrim her alanda kurslarımız olacak. Kültürel yaşama zenginlik katmak amacıyla da Eylül’de planladığımız Bursa Düşün Dergisi’ni hayata geçireceğiz. Belediye olarak sadece bir takım inşaat ve tesis yapmak, sosyal yardım yapmak amacında değil, kentin kültürel hayatına da katkı sunacağız” şeklinde konuştu

Depremin gündemden hiç çıkmaması gerektiğine de vurgu yapan Erkan Aydın, “Gündemimizden hiç çıkmaması gereken deprem gerçeği var. Salı günü AFAD’da Vali Bey başkanlığında belediye başkanları ve kurum amirleriyle toplantı yaptık. Bursa’nın deprem gerçeğini hiç unutmaması gerekiyor.

Yeni keşfedilen Yenişehir Kayapa hattının da Bursa’nın bir ova olduğu, iki dağ arasında kaldığı basen etkisi normal bir yerde 6-6,5 şiddetindeki depremi basen etkisiyle alüvyon toprağın etkisiyle 7-7,5 etkiye ulaştıracağını, etkisini 2-3 kat arttıracağı gerçeği var. Stratejik planın en önemli planlarından birisi bu. Toplanma alanları, deprem konteynerleri ile ilgili. Deprem anında hangi ilçenin hangi ille koordine olacağıyla ilgili kapsamlı çalışma AFAD tarafından yapılmış. Biz de kendi üzerimize düşeni yapacağız. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek durumundayız. Ovaya doğru kaçak yapılaşmayı engellememiz gerekiyor. Çok hızlı kaçak yapılaşma var 50 yıllık hızlı sanayileşme ve getirdiği göç, bunun getirdiği çarpık yapılaşmanın en yoğun olduğu şehirlerden birisi Bursa. Bununla etkin mücadele edeceğiz. Vatandaşlara söylüyoruz. Bu hem kendi canları, malları, çocuğunun geleceğini karartacak. Hiç bir mühendislik hizmeti almadan denetim yapılmadan inşa ediliyor. Yerinde kaynağında yapılmadan müdahale edeceğiz. Bir seviyeye geldikten sonra milli servet gözüyle bakılıyor. Bununla mücadele edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Osmangazi gri toprak olarak gösteriliyor. Gri toprak alüvyon, suyun bol olduğu, bunun yanında depremde en çok etkilenecek alan olarak gösteriliyor. İzmir Ankara yolunun altı en çok etkilenecek bölüm. Ağırlığı kentsel dönüşümde oradan vermek istiyoruz. Yolun üstü de sağlam değil. Yüksek ve eski binalar var. Akademik odalar daha önceki dönemde Çarşamba, Altıparmak kentsel dönüşümü ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade ettiler. Mimarlar Odası’nı ziyaretimde konuştuk. Bizim de katılacağımız, bilimin, odaların, yerel yönetimler, sivil toplumun onay vereceği, halkın onay vereceği projelere hazırız. Hızlı olmamız gerekiyor. Onlar da projeyi bitirmek üzere olduklarını ifade ettiler. Bizim ekiplerimiz de çalışıyorlar. Haziran ayında akademisyenlerle çalıştay yapacağız. Osmangazi’nin yer yerini kentsel dönüşüme almanız gerekiyor. Yolun üstünde de eksi binalar var. Ortak akılla hızlı şekilde bu işe el atmak durumundayız. “şeklinde konuştu

“Hayvanlar uyutulmasın, kısırlaştırılıp sahiplendirilsin”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayvanlara yönelik yeni kanuni düzenleme ilgili de şunları söyledi: “Benim de milletvekilliği yaptığım dönemde Ocak 2020’de bu konu meclise geldi. Araştırma komisyonu kuruldu. 3 ay süreyle çalışıldı. Bunun sonunda taslak getirildi. Yasa çıkartıldı. İktidar partisi bunu yeterli görmüyor. Kamuoyunda tartışmaya açtı. Uyutulma meselesiyle ilgili tartışmalar var. Hiç bir canın, çocuğumuz yaşlımızın bu tür başıboş köpekler tarafından hayatını kaybetmesini istemeyiz. Bununla da mücadele edilmesi gerekir. O araştırma raporu sonucunda ortaya çıkan önemli tavsiyeler vardı. Hayvan haklarıyla mücadele edilmesi için fon kurulması teklif edilmişti. Bunun kaynağının nereden geleceği yazıldı. Belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergileri, milli piyango ve şans oyunlarından alınan gelirler. Bir pay aktarılarak kurulacak fonla, kısırlaştırma yapılması planlanmıştı. Bu yapılmayınca hızlı üreme oluyor. Sahiplendirme olmadığı durumlarda hayvan barınakları var. Bizim 114 dönümlük Hamitler’de barınağımız var. Her türlü hizmeti yapıyoruz. Osmangazi’nin çok büyük olması, komşu ilçelerden hayvanların bırakılması mücadelede zorluklar getiriyor. Uyutulmasını doğru bulmuyoruz. Kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini doğru buluyoruz. Her hayvan etkin kısırlaştırılırsa popülasyon azalıyor. Mecliste daha önce hazırlanan teklif hayata geçirilsin. Fon kurulsun. Belediyelerde kaynak yok ancak bu fonla kentin nüfusu oranında aktarım olursa mücadele rahatlıkla yapılır. İlk meclisimizde Sağlık İşleri Müdürlüğü altında Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne çevireceğiz.” şeklinde konuştu

Erkan Aydın, Kent Meydanı’nın kamulaştırma ve inşaat maliyetleriyle 600-700 milyon liraya mal olduğunu, ortalama dolar kurunun ise 5 lira olduğunu hatırlatarak, “Bu meydanı 52 hafta yaşayan bir meydana dönüştüreceğiz. Belediyeyi devraldığımızda bir miyar lira civarında borcumuz vardı. Geçen ay 60 milyon, bu ay 70 milyon lirasını ödedik. Neticede çevrilebilir bir borç. Meydandan kaynaklı kredilerle uzun vadeli de bir borç. Bütçemiz 3,5 milyar lira olduğu düşünülürse çevrilebilir bir borç” ifadelerini kullandı.

Erkan Aydın, Bursaspor’a da destek olacaklarını, Osmangazi bölgesindeki tesislerinin restorasyonu yenilenmesi konusunda katkı koyacaklarını vurgularken, Osmangazi Belediyespor ile Bursaspor’un işbirliği yapacağının altını çizdi.

Erkan Aydın, gazetecilerin sorusu üzerine bir cemaate ait olduğu ifade edilen kaçak binayla ilgili geçmiş dönemde 11 milyon ceza kesildiğini, kendilerinin de 2,5 milyon yeni ceza kestiğini, hukuki sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.