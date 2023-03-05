

Bölgesel Amatör(BAL) Lig 14 Grup İnegöl Temsilcisi Kafkasspor, Bursa derbisinde Nilüfer Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Bursa İbrahim Yazıcı stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın orta sahada topa daha fazla sahip olma mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takımın geliştirdiği ataklar da gol sesi çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın 2. Yarısında Kafkasspor mutlak sahanın hakimiydi. Ali Arashan ile net 2 gol fırsatından gol çıkaramayan Kafkasspor Bursa derbisinde 2 puan bıraktı. Kafkasspor net penaltıyı vermeyen hakem heyetine sert tepki gösterirken , lider Gebzespor'un sahasında Cankurtaran'a yenilmesi ise teselli oldu.