Bölgesel Amatör Lig 13. Grupta oynan Bursa derbisinde kazanan Doğugücü oldu. Grupta liderliğe oynayan Görüklespor ile Alanyurt sahasında karşılaşan Doğugücü, maçı 2-0 kazandı.

Ligin ilk maçlarında aldığı sonuçlarla şampiyonluk hesabı yapan, daha sonra ise düşüşe geçen Doğugücüspor, Bursa derbisinde grupta 2. sırada yer alan Görükle İpekspor’u Alanyurt sahasında konuk etti. Zorlu geçen müsabaka sonucunda ilk yarıda gol olmazken, ikinci yarıda ataklarını arttıran Doğugücü istediği golü 72’nci dakikada buldu.

Ebubekir Yardım’ın ayağından bulduğu golle maçta 1-0 üstünlüğü yakalanan Doğugücü, ataklarını sürdürdü. 90+4’te Bilal Kılıç ile ikinci golü bulan Doğugücü aldığı galibiyetle puanını 41’e yükseltti.

Görükle ipekspor ise aldığı mağlubiyetle liderlik şansını kaçırmış oldu.