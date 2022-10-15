

Bölgesel Amatör Lig (BAL) İnegöl Temsilcisi Kafkasspor, Bursa derbisinde Nilüfer Belediye FK Kulübünü İlk yarıda Abdullah ve Göksu'nun ayağından bulduğu gollerle 2-1 yendi.

Bursa Atıcılar sahasında oynanan ligin ilk Bursa derbisi hızlı başladı. İlk 10 dakikada Nilüfer Belediye FK'nın etkili olduğu maçta kaleci Ömer Can gole izin vermedi.

Bu dakikadan sonra üstünlüğü ele geçiren Kafkasspor sol kanattan gelişen atakta Göksu'nun verdiği pası gole çeviren Abdullah ile öne geçti.1-0

Dakika 26'yı gösterdiğinde ceza sahası dışından kaleye vurulan sert şuta elle müdahale eden Aykut , penaltıya sebep oldu. Kullanılan penaltı atışını gole çeviren Göksu , Kafkasspor'u iki farklı üstünlüğe taşıdı.2-0

40. Dakikada ise gelişen Nilüfer Belediye FK atağında Onur'a müdahale eden Vedat, penaltıya neden oldu. Onur'un gole çevirdiği maçta fark 1'e indi. 2-1

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ise Kafkasspor, Hakan Aslan, Abdullah ve Engincan ile yakaladığı net pozisyonları gole çeviremedi.

Nilüfer FK'nın geliştirdiği etkisiz ataklardan skor değişmeyince maç Kafkasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorun ardından Kafkasspor 3. haftada puanını 7'ye çıkarırken, Nilüfer Belediyesi FK, 3 puanda kaldı.