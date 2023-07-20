Bursa’nın derelerine 9 bin adet alabalık salımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere toplam 9 bin adet yavru alabalık salımı yapıldı. Bursa Şube Müdürü Beytullah Rehber, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu Şefi Tarık Beşiktaş ve İznik Şefi Hilal Yıldız tarafından yapılan salıma köy muhtarları ve doğasever vatandaşlar da katıldı.

Bursa Şube Müdürü Beytullah Rehber, "Aşırı avlanma sonucu nesilleri tehlike altına giren doğal (kırmızı benekli) alabalıkların çoğaltılması maksadıyla üretimi yapılan yavru alabalıkların her yıl gelişimi izlenerek popülasyonu artırmak için 10 bin adete yakın salım yapılacaktır" dedi.